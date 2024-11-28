Артемий Лебедев рассказал, как принял полицейского за телефонного мошенника

Однажды Артемий Лебедев не стал общаться по телефону с сотрудником полиции, поскольку решил, что ему звонит мошенник. Такое признание дизайнер сделал в социальной сети «Вконтакте».

По утверждению Лебедева, однажды ему позвонил человек, который представился сотрудником полиции. Он не стал общаться с ним, поскольку принял за очередного афериста.

«Потому что я не разговариваю с телефонными мошенниками. Потому что государственные всякие люди не звонят по телефону», — объяснил дизайнер свой поступок.

Затем звонок последовал с другого номера, потом Лебедев получил сообщение в WhatsApp. Он добавил все эти контакты в черный список. Только через несколько дней один из правоохранителей лично встретился с ним, предъявил удостоверение и попенял на то, что Лебедев отказывается общаться с представителями закона.

Дизайнер добавил, что сейчас очень сложно отличить при телефонном разговоре аферистов от сотрудников полиции. Он предложил отправлять людям на Госуслуги уведомления о том, что им будут звонить из силовых структур.

Ранее Лебедев резко раскритиковал совет Павла Дурова молодежи отказаться от алкоголя. По его мнению, создателю мессенджера Telegram не стоит распространять свои вкусовые пристрастия на остальных. Каждый человек должен принимать собственное решение, так считает дизайнер.