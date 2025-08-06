Блогер Лебедев рассказал об ужасах мобилизации на Украине

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал письмо, полученное от давнего приятеля, скрывающегося от призыва на Украине. В своем новостном обзоре, опубликованном во «ВКонтакте», блогер выразил надежду, что его друг сможет «выбраться из этого подобия концлагеря», подразумевая успешный выезд из страны.

Лебедев упомянул, что получил письмо от человека, с которым познакомился во время своей поездки по Украине в 2009 году. Из соображений безопасности он не стал раскрывать ни имени автора, ни названия города, где они встретились. В письме мужчина описывает свои попытки покинуть территорию страны и избежать мобилизации.

По словам знакомого Лебедева, откуп от призыва или бронирование от мобилизации стоят немалых денег — несколько тысяч долларов. За освобождение после задержания сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования) нужно заплатить $2 тыс., а чтобы покинуть ТЦК, потребуется уже $7 тыс., утверждает автор письма. Он также говорит о возможности заплатить за помощь в пересечении границы.

Он отметил высокую вероятность — около 50% — быть мобилизованным прямо на улице. По свидетельству знакомого блогера, многие жители Украины месяцами не выходят из дома, опасаясь призыва. Мужчина подчеркнул, что большинство украинцев осознают неприемлемость сложившейся ситуации.

«Желаю долгих лет здоровья, удачи. Желаю выбраться из этого концлагеря и желаю, чтобы все как можно скорее закончилось», — так Лебедев отреагировал на полученное сообщение.

Ранее стала известна стоимость трудоустройства украинцев в ТЦК.