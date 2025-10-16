Артист Глызин отреагировал на поданный против него иск

Популярный певец Алексей Глызин оказался в центре судебного разбирательства с Российским авторским обществом (РАО), однако детали предъявленных претензий пока остаются для артиста загадкой. В интервью aif.ru артист сообщил , что вовсе не знаком с содержанием иска.

РАО хочет отсудить 170 тысяч рублей. Иск на эту сумму был подан в Арбитражный суд Москвы в конце сентября и, судя по последней информации СМИ, принят к рассмотрению. Однако сам Глызин признался, что абсолютно не погружен в детали претензий.

«Я не знаю, о чем идет речь, что там за иск. Сейчас я на гастролях, как раз приехал в Ухту, потом будет Воркута. Когда вернусь в Москву, все выясню, тогда все будет понятно», — сказал Глызин в беседе с aif.ru.

Директор артиста Максим Александрович также воздерживается от комментариев до получения официальной информации по существу претензий.

По предварительным данным, судебный процесс будет проходить в упрощенном порядке, что предусматривает вынесение решения без проведения устных слушаний, на основе представленных сторонами документов.

РАО, выступающее истцом, специализируется на коллективном управлении авторскими правами и традиционно взыскивает средства за нелицензированное использование музыкальных произведений. Но что именно не так с творчеством Глызина по версии сообщества пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье суд принял к рассмотрению иск против Киркорова.