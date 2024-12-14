Асад скрывал от жителей Сирии предметы роскоши и элитные автомобили

После ухода Башара Асада с поста президента Сирии выяснилось, что его имидж скромного правителя не соответствовал реальности. Об этом сообщает The Washington Post.

Мародеры сняли огромное количество видео, на которых запечатлены роскошные вещи, принадлежащие семьей экс-президента, например, сумки Louis Vuitton, одежда таких брендов, как Dior, Hermes и Cartier, а также дизайнерские интерьеры и гараж с элитными автомобилями.

При этом соседи бывшего сирийского лидера говорят, что ни сам Асад, ни его семья не ездили на дорогих машинах.

По словам одного из соседей, дети Асада учились в обычных школах и носили простую одежду. Семья экс-президента не была склонна к показному богатству, говорят люди.

При этом из докладов Госдепартамента США следует, что семья Башара Асада управляла сложной системой подконтрольных компаний, через которые они получали денежные средства.

По оценкам США, на 2022 год состояние семьи Асадов составило от $1 до $2 млрд, что в несколько раз превышает ВВП Сирии.

Ранее сообщалось о том, что Башар Асад отдавал приказ охранять российские военные базы в Сирии.