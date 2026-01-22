Асфальт «с начинкой»: необычный жест помощи птицам в Наро-Фоминске растопил сердца жителей

Необычный арт-объект, совмещающий творчество и экологическую миссию, появился на одной из улиц поселка Селятино. Местный житель создал на асфальте масштабную картину, используя вместо красок овсяные хлопья и зерновую смесь. Кандидат биологических наук, орнитолог Алексей Субботин дал оценку « продуктовому шедевру » в беседе с REGIONS .

Композиция представляет собой контур раскрытой человеческой ладони, внутри которой размещено стилизованное сердце. Эта съедобная инсталляция быстро привлекла внимание жителей, которые похвалили автора за доброту и креативный подход к помощи пернатым.

Практическая ценность проекта очевидна: рисунок является одновременно и произведением уличного искусства, и функциональной кормушкой для птиц. По словам орнитолога Алексея Субботина, такой формат несет важную просветительскую функцию, особенно для подрастающего поколения. Наглядный пример заботы о природе в творческом исполнении запоминается лучше, чем стандартные призывы.

«Важно помнить, что птицам, особенно в зимний период, категорически противопоказаны жареные, соленые, острые продукты, свежий черный хлеб и испорченные продукты. Идеальным кормом являются нежареные семечки подсолнечника и тыквы, просо, овсяные хлопья и специализированные зерновые смеси из зоомагазина», — добавил эксперт.

Он также напомнил ключевые правила зимней подкормки: категорически нельзя использовать продукты с человеческого стола.

Инициатива селятинца демонстрирует, что волонтерская помощь городской фауне может принимать креативные формы, становясь элементом благоустройства и поводом для позитивного обсуждения в сообществе.

В Подмосковье такие поступки не редкость. Например, недавно необычный перформанс помог собрать корм для 500 нуждающихся животных.