Выученная беспомощность: психолог назвала ошибку родителей при помощи детям с уроками

Детский психолог Наталья Наумова в беседе с изданием REGIONS рассказала , как помочь школьнику с уроками без стресса, оказать поддержку и сохранить в ребенке мотивацию к учебе.

Почти 60% российских родителей регулярно выполняют домашние задания вместе с детьми, часто переходя грань между помощью и полным замещением. Однако такая практика не только снижает учебную мотивацию школьников, но и провоцирует хронические конфликты в семье.

Наумова предупреждает: когда родители делают уроки за ребенка, они лишают его ключевого инструмента развития — возможности научиться самостоятельно планировать время, преодолевать трудности и нести ответственность за результаты.

Правильная помощь, по словам эксперта, должна заключаться не в решении задач вместо ребенка, а в объяснении сложных тем.

«Маленькому ребенку полезно помочь организовать рабочее место и подготовить удобное пространство для учебы. Помощь заключается в содействии, а не в полном выполнении задания за него», — объясняет детский психолог Наталья Наумова.

Особенно актуальной проблема стала после летних каникул, когда дети, привыкшие к легкому дофаминовому вознаграждению от гаджетов, с трудом возвращаются к систематическим учебным усилиям.

Вместо критики и давления психолог рекомендует составлять четкий график чередования учебы, отдыха и прогулок, постепенно передавая детям планирование своих дел. Если школьник не справляется с программой, разумнее обратиться к нейропсихологу или репетитору, чем превращать домашние задания в ежевечернюю борьбу.

Ранее врач рассказал о скрытой неочевидной угрозе для мозга при работе на четырехдневке.