Асмус обнародовала трогательную переписку с Харламовым об общей дочери

Бывших супругов Гарика Харламова и Кристину Асмус заметили за милой перепиской, хотя после развода они немало ссорились, пишет издание «Утро.ру» со ссылкой на соцсети.

Харламов и Асмус расстались еще в 2020 году. Тогда поклонники предположили, что причиной стало участие актрисы в откровенной сцене фильма «Текст». Позже появились слухи, что пара не смогла продать загородный дом, а потому осталась жить на одной территории. Однако позже комик разъяснил, что решение о разводе было принято без скандалов и довольно давно. Официальная версия — «не сошлись характерами».

Несмотря на конфликты, пара пришла к определенным компромиссам: все ради того, чтобы оставаться хорошими родителями для общей дочери Насти. Сейчас девочке 10 лет и она очень гордится талантливой мамой.

Асмус недавно обнародовала голосовое сообщение к Харламову. В нем она рассказала, как дочь удивилась премии «Оскар». Дочь актрисы была уверена, что у мамы уже есть награда. На это юморист по-доброму посмеялся.

Даже такая мелочь родила подозрения у поклонников о том, что супруги наладили отношения. Некоторые стали говорить, что Асмус и Харламов помирились и снова вместе, однако эти выводы поспешны: сами звезды это не подтверждали.

Ранее сообщалось, что Лариса Гузеева скрыла свои синяки за очками, а позже объяснилась за их появление.