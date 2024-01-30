Побитая Гузеева объяснила, откуда у нее ссадины и синяки

Актриса и ведущая Лариса Гузеева рассказала, что действительно получила ранение и синяки, но связано это со случайностью на кухне, пишет портал «Дни.ру» .

Ведущая появилась на шоу «Давай поженимся!» в необычном образе: очками с темной оправой и желтыми стеклами, скрывающими следы. У некоторых возникла мысль, что к синякам и ссадинам причастен супруг Гузеевой. Однако звезда оказалась быстрее сплетников и поспешила пресечь слухи сразу.

Оказалось, актриса подхватила вирус и плохо себя чувствовала. При этом ее одолел приступ кашля, который вызвал потерю равновесия на скользком полу.

«Разбила себе, естественно, лоб. Под глазами синяки», – призналась Лариса Гузеева.

Напомним, что после 2022 года программы на федеральных каналах заменили на более политические. Временно приостановили выпуск шоу «Давай поженимся!». Выпуски восстановили лишь летом 2023-го. Гузеева была рада вернуться в любимую студию. Свахи по-прежнему помогают людям найти свою любовь.

Ранее сообщалось, что на защиту Леры Кудрявцевой вышла известная ведущая.