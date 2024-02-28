Асмус заинтриговала поклонников любовным посланием к Харламову

Актриса Кристина Асмус трогательно обратилась к бывшему супругу Гарику Харламову. Теперь поклонники шепчутся о примирении экс-возлюбленных. Как сообщает портал «Дни.ру» , 28 февраля один из самых успешных комиков страны отмечает день рождения.

Харламов мог не стать знаменитым, если бы пошел работать по профессии. Когда-то он обучался на факультете «Управление персоналом», хотя его непреодолимо тянуло к сцене. Судьба подкинула комику счастливый билет: он пошел в КВН. Именно с этой деятельности и началась карьера «Бульдога». В 2005-м, мало кому известный юморист в числе первых снимается в Comedy Club и это задает российским юмористическим шоу новый вектор развития.

Сегодня, 28 февраля, Гарик Харламов встретил свои 43 года. Тепло его поздравили друзья, коллеги, поклонники, и, конечно, бывшая жена Кристина Асмус.

«Семья. С днем рождения», — написала Асмус, поставив вместо точки сердце.

Некоторые подумали, что Харламов и Асмус помирились, а кто-то обвинил актрису в «синдроме брошенки».

Ранее сообщалось, что Гарик Харламов расстался с актрисой Катериной Ковальчук.