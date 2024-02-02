Гарик Харламов неожиданно объявил о расставании с Ковальчук

Во время эзотерической передачи «Натальная карта» Гарику Харламову рассказали про его идеальную спутницу жизни. По словам ведущей, это должна быть хваткая девушка, интеллектуально подкованная и умеющая хитро спорить с шоуменом. Астролог предположила, что такая возлюбленная уже есть у Харламова и она крепко держит его в своих руках. Однако тот неожиданно ответил отрицательно.

Как пишут звездные обозреватели, это подтвердило слухи о расставании Харламова с Ковальчук. Такие сплетни ходят уже год, однако когда именно случился переломный момент неизвестно. Полагают, что юморист просто не захотел выводить отношения на более серьезный уровень. Однако подробности разрыва, очевидно, появятся позже.

Теперь фанаты Кристины Асмус еще больше верят, что Гарик Харламов вернется в семью к бывшей супруге и дочке. Ведь они находятся в хороших отношениях, а недавно мило пообщались об общей наследнице.