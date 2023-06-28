«Асоциальное поведение»: к известному блогеру пришли полицейские из-за того, что он на видео употреблял запрещенку

По данным журналистов, фанатка обратилась к правоохранительным органам и рассказала им о содержании прямых эфиров, где Желудь открыто употреблял запрещенные вещества и говорил о том, что хочет покончить с собой. Также ранее он якобы рассказывал о том, что занимался проституцией.

«Девушка молодец. Такое надо пресекать»; «Его же наверняка смотрят подростки, он транслирует им асоциальное поведение»; «Он недавно собирал деньги на похороны матери. Не удивлюсь, если он все спустил на запрещенные вещества», — пишут пользователи Сети.

Полицейские совершили рейд по домашнему адресу блогера, но там его не нашли. Соседи сказали, что молодого человека нет дома уже несколько месяцев.

«Надо выяснить, где он находится и откуда ведет прямые эфиры», — считает пользователь Георгий С.

Ранее россияне осудили блогера Рому Желудя, который начал собирать деньги на похороны матери.