«Хайпит на ее смерти»: россияне осудили блогера Рому Желудя, который начал собирать деньги на похороны матери

«У нас дворник, когда мать хоронил, на трех работах горбатился с утра до ночи, чтобы организовать достойные похороны. А этот у народа просит, дно»; «Зачем все это знать посторонним? Мне кажется, рыдать на камеру — пошло и цинично. Как и собирать деньги на похороны»; «Да он просто хайпит на ее смерти»; «Кредит, займ, продать айфон, майбук. Неужели обычные трудяги находят деньги, а эта медиазвезда не сможет?» — рассуждают россияне.