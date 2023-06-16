«Хайпит на ее смерти»: россияне осудили блогера Рому Желудя, который начал собирать деньги на похороны матери
Известный блогер потерял мать, разрыдался на камеру и объявил сбор средств на похороны
Фото: [youtube.com]
Мать блогера Ромы Желудя скончалась. Последние годы она боролась с онкологией и проходила курсы химиотерапии. Инфлюэнсер записал эмоциональное видео и разместил его на известном видеохостинге.
Также Желудь попросил тех, кто хочет выразить соболезнования его утрате, перевести деньги на его счет. К этой просьбе пользователи Сети отнеслись негативно.
«У нас дворник, когда мать хоронил, на трех работах горбатился с утра до ночи, чтобы организовать достойные похороны. А этот у народа просит, дно»; «Зачем все это знать посторонним? Мне кажется, рыдать на камеру — пошло и цинично. Как и собирать деньги на похороны»; «Да он просто хайпит на ее смерти»; «Кредит, займ, продать айфон, майбук. Неужели обычные трудяги находят деньги, а эта медиазвезда не сможет?» — рассуждают россияне.
Ранее россияне осудили певицу Земфиру*, которая пыталась избавиться от статуса иноагента.
*Признана Минюстом РФ иноагентом