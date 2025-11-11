Ассоциация японской анимации вместо аниме появится в России
В России зарегистрировали товарный знак «Ассоциация японской анимации»
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Ассоциация японской анимации (AJA) официально зарегистрировала свой товарный знак на территории РФ. Об этом говорится в базе Роспатента.
Решение японской ассоциации связано с устойчивым ростом интереса российских зрителей к аниме в последние годы. Эксперты отмечают, что японские правообладатели решили активизировать свою деятельность на российском рынке после сокращения присутствия американских мультипликационных компаний.
В планы AJA входит активное участие в специальных фестивалях и тематических мероприятиях, проводимых в России. Организация намерена заниматься производством и локализацией контента, а также последовательно повышать уровень узнаваемости своего бренда.
Кроме того, российские компании получат от AJA права на реализацию новых японских проектов и лицензии на продажу фирменной продукции.
