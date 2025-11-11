Ассоциация японской анимации вместо аниме появится в России

Ассоциация японской анимации (AJA) официально зарегистрировала свой товарный знак на территории РФ. Об этом говорится в базе Роспатента.

Решение японской ассоциации связано с устойчивым ростом интереса российских зрителей к аниме в последние годы. Эксперты отмечают, что японские правообладатели решили активизировать свою деятельность на российском рынке после сокращения присутствия американских мультипликационных компаний.

В планы AJA входит активное участие в специальных фестивалях и тематических мероприятиях, проводимых в России. Организация намерена заниматься производством и локализацией контента, а также последовательно повышать уровень узнаваемости своего бренда.

Кроме того, российские компании получат от AJA права на реализацию новых японских проектов и лицензии на продажу фирменной продукции.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ногинске у Вечного огня заметили полуголую аниме-красавицу.