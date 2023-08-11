«Ассоциируется с чувством сытости»: выяснилось, как цвет стен на кухне помогает похудеть

Цвет стен на кухне может влиять на способность человека похудеть или, напротив, набрать вес. Об этом рассказала дизайнер интерьеров Мария Талат.

По ее словам, тем, кто пытается держать себя в форме, лучше избегать теплых и ярких оттенков (оранжевого и красного). Они имеют потенциал стимулировать аппетит.

«Эти цвета ассоциируются с энергией и воодушевлением, что может подтолкнуть к перекусам. А прохладные и спокойные цвета (синий и зеленый) могут оказывать успокаивающее воздействие и помогать сдерживать аппетит. Синий цвет, например, ассоциируется с чувством сытости и может уменьшить желание переедать», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В целом, отметила Талат, выбор цвета для стен в кухне играет ключевую роль в создании желаемой атмосферы. Тем, кто хочет держать себя в форме, она порекомендовала обратить внимание на прохладные и уравновешенные оттенки.

«Важно отметить, что влияние цвета на аппетит может быть индивидуальным и зависеть от предпочтений каждого человека. Всегда стоит учитывать также другие факторы, такие как освещение, размер помещения и личные потребности», — подытожила собеседница.

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