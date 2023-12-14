«Ассоциируют быт с работой»: россияне не могут разобраться, откуда у них психологические проблемы

Неблагоприятный психологический климат на работе отметили 29% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра университета «Синергия», которые публикует «Российская газета».

Однако, отметил основатель и генеральный директор платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Антон Кушнер, причина того, что эта цифра столь велика, может крыться в количестве времени, которое люди проводят на работе.

«Поскольку мы проводим на работе большую часть осознанного времени, нам свойственно ассоциировать свои собственные бытовые проблемы с работой. Но это не всегда верно. Внутри этой трети около половины (15%) — это проблемы человека, не связанные с работой», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Статистика платформы, которая ежедневно консультирует более 500 человек, гласит о том, что в действительности лишь 15% психологических проблем россиян возникают из-за работы, добавил Кушнер.

При этом эксперт подчеркнул, что люди нуждаются в психологической помощи вне зависимости от пола, возраста, социального-демографического статуса и так далее.

«Но статистика нашей платформы показывает, что доля мужчин, которые обращаются за психологической помощью, составляет около 30%. Это говорит о том, что мужчинам гораздо сложнее обратиться за психологической помощью из-за существующих стереотипов о том, что они менее чувствительны, меньше нуждаются в заботе, не склонны выражать чувства и вообще «мальчики же не плачут», — рассказал собеседник.

Ранее эксперты рассказали, почему взрослые перестают любить Новый год.