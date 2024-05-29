Астрахань, Самара, Казань: куда смогут достать удары Украины по РФ из западного вооружения

Телеканал RT опубликовал график, который наглядно показывает, по каким городам и регионам России может ударить Украина, если решит воспользоваться западной техникой с высокой дальностью. Самый максимальный радиус поражения одного из вооружений — 1000 км.

Более десяти стран Запада оказались не против, чтобы Украина наносила удары по России американским и европейским оружием, в том числе и вглубь страны. Как отметил телеканал, в настоящее время ВСУ располагают авиабомбами HAMMER и ракетами AGM-88B (Франция). Они способны пересечь расстояние в 60 и 80 км. Это значит, что удары могут дойти до Рыльска, Белгорода, Нового Оскола, Валуйки, приграничных городов и поселений.

Куда серьезнее реактивные снаряды GLSDB 227-мм и оперативно-тактические ракеты ATACMS Block I, пуск которых осуществляется с американских M142 HIMARS и M270 MLRS. Глубина удара может составить 130—135 км. При определенном близком к границе с РФ расположении, удары могут затронуть Курск, Старый Оскол, Таганрог и другие города по линии.

Фото: [ @rt_russian ]

Ракеты SCALP-EG, Storm Shadow, ATACMS Block IA и QRU одни из самых дальних. Они способны преодолеть расстояние в 300 км, достигнув Липецка, Орла, Воронежа, Ростова-на-Дону, Шахты, Каменск-Шахтинский и так далее.

Переданные ВСУ дроны-камикадзе Tekever AR3 самые мощные по дальности: 1000 км.

«...но временное «окно» на их перехват у мобильных групп ПВО и расчетов ЗРК «Панцирь-С1» и «Тор-М2» гораздо больше, чем «окно» перехвата британских реактивных БПЛА-камикадзе Banshee Jet-80+, скорость которых может доходить до 650 км/ч, а дальность — до 300—400 км», — проанализировал телеканал RT.

Снарядам GLSDB может противостоять большинство действующих отечественных ЗРК.

Отметим, что график ударов западным вооружением со стороны Украины исключительно потенциальный.

Ранее сообщалось, что Турция приступила к производству танка Altay.