Турция приступила к массовому производству танка Altay

Турция приступила к массовому производству первого турецкого танка Altay. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на руководителя управления оборонной промышленности страны Халюка Гёргюна.

В апреле 2023 года военные получили в распоряжение два экземпляра техники, а общий размер инвестиций в производство боевой машины превысил 40 миллиардов долларов.

Халюк заявил, что танк модернизировали в соответствии с актуальными требованиями ведения боя. Например, специалисты локализовали ряд систем, а еще повысили боеспособность за счет добавления последних технологий и инноваций. Также был использован опыт, которые вооруженные силы Турции получили в последние годы. В минувшем году руководитель компании-производителя сообщал информагентству о планах уже в 2025 году передать первую партию из 250 танков.

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