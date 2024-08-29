Астраханская «голая вечеринка» в клубе «Бункер» пошла не по тому сценарию

«Голая вечеринка» в Астрахани, которая повергла в шок губернатора региона, пошла не по тому сценарию. Обнажаться на ней должны были только актеры. Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

Стало известно, что на мероприятие были приглашены актеры, которые должны были раздеться на сцене во время проведения конкурса.

«Но мероприятие пошло не по плану, и вместе с приглашенными танцорами на сцену вышли обычные гости заведения, которые также заранее знали о проведении конкурса», — добавили в местном УМВД.

По последним данным, в астраханском клубе проходил конкурс на дорогостоящий мобильный телефон, ради которого нужно было обнажиться на публике. Для получения выигрыша полностью оголились четыре человека.

Отмечается, что в регионе уже провели полицейскую проверку. На 44-летнего организатора мероприятия составили два административных протокола. За нарушение порядка ему грозит штраф до 500 тыс. руб.

Ранее сообщалось о том, что полицейские ворвались на «голую вечеринку» в Новочеркасске.