Силовики накрыли «голую вечеринку» с треш-блогером в Новочеркасске

В ростовском Новочеркасске силовики ворвались на откровенную тусовку, которая проходила в одной из квартир. Об этом сообщает «Блокнот-Ростов» со ссылкой на местные паблики.

По информации из соцсетей, вечеринка под Ростовом была в самом разгаре. На фоне советского ковра и модной техники устроилась целая компания молодых людей, среди которых был и треш-блогер. Происходящее записывали на камеру: были танцы на шесте и трубочки для коктейлей в виде фаллосов.

Бурное веселье неожиданно прервали правоохранители. Они уложили гуляк лицом в пол, затем обыскали на наличие запрещенных веществ. Вскоре всех отпустили, не найдя ничего незаконного.

Отметим, что в пабликах и СМИ публикуется версия от лиц самих участников откровенной вечеринки. Официального комментария от МВД по этому поводу не поступало.

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