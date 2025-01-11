Астраханские пенсионеры связали более 500 вещей для бойцов СВО

В пресс-службе губернатора Астраханской области сообщили о проекте специалистов комплексного центра социального обслуживания в Черноярском районе, где проходит акция под названием «Теплые носки солдату». Участниками стали свыше 50 пенсионеров, которые на собственные средства и благодаря добрым пожертвованиям приобретают пряжу и вяжут изделия для солдат СВО.

Тамара Аншакова из села Соленое Займище создала 45 пар носков, Валентина Давыдова из Старицы — 25 пар и пять жилетов. Сестры из села Вязовка, Галина Степанова (89 лет) и Анна Латышова (84 года), связали 20 пар носков, а Михаил Ермаков (86 лет) из Черного Яра — 10 пар носков и рукавиц.

Его односельчанки, Анна Савоник и дочь Наталья, проводили на фронт внуков и сына и не остались в стороне. В рамках мероприятия женщины связали 52 пары носков и четыре жилета. Вязаные изделия и другую гуманитарную помощь астраханцы передали на территорию СВО через волонтеров Черноярского района.

Ранее сообщалось, что за два года в Болычевской библиотеке Волоколамского округа изготовили 2 430 окопных свечей.