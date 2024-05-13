Астраханский депутат Харитонов рассказал, как выжил после подрыва машины

Депутат Денис Харитонов рассказал «Газете.ру» , что следовал из зоны СВО в Астрахань по трассе Таганрог — Ростов, как неожиданно под дном машины случился хлопок и начался мощный пожар.

Харитонов рассказал, что ему повезло не зажариться в машине: он подпалил волосы, но успел покинуть салон после подрыва машины. Сам он направлялся с вещами раненого бойца, который в настоящее время лежит в госпитале. После того, как машина вспыхнула, депутату пришлось вытаскивать постепенно вещи. Это был риск, так как огонь становился все больше и агрессивнее.

«Судя по тому, как я на видео ругаюсь матом, эмоции были более чем. Насчет испугались — навряд ли. Основная задача была вытащить документы, вещи, которые у меня были с собой. Большая часть — документация, связанная с деятельностью подразделения, у меня были документы и личные данные бойцов. Это все нужно было вытащить, спасти», — отметил депутат.

При этом машина была полезной для поездок на СВО: для этого ее и приобрели. Теперь предстоит решить вопрос с покупкой нового транспорта, так как организацию помощи прекращать не намерены. Как отметил Харитонов, сгоревшая машина была не дорогой и надежной, ее купили с учетом всех рисков в зоне спецоперации.

Ранее сообщалось, что губернатор Хабиров сообщил об атаке беспилотника ВСУ на завод «Газпром нефтехим» в городе Салават в Башкирии.