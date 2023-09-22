«Астральная помойка»: какие знаки зодиака самые несчастливые

Каждый человек несет на себе груз неудач, обид, болезненных воспоминаний. Но у кого-то этот груз помещается в дамскую сумочку, а кто-то тащит за собой огромный неподъемный чемодан. Про таких людей говорят, что они родились под несчастливой судьбой.

Астролог Татьяна Бережная рассказала, представители каких знаков зодиака самые несчастливые.

Фото: [ freepik.com ]

Ленивые Тельцы

Один из самых несчастных знаков зодиака — это Телец. Несмотря на кажущееся благополучие, эти люди очень страдают.

«Знак, под которым лучше не рождаться — это Телец. Им невыносимо сложно бороться со своими недостатками, один из которых это лень. Они очень от этого страдают и сами себя ругают, но согнать с дивана не могут», — рассказала астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По ее словам, Тельцам претят любые перемены. Реформы, изменения в жизни они воспринимают как тяжелейший кризис. Человек себя не может замотивировать на какое-то действие. Для них стабильность, пусть и плохая, лучше всего.

Фото: [ freepik.com ]

Диктаторы-ничтожества Скорпионы



Еще один знак, рожденный под несчастливой звездой, — это Скорпион. Их не любят за привычку резать «правду-матку» в глаза.

«Скорпионам очень сложно жить. Это самый склонный из всех знаков к самокопанию, самоедству. Он себя закопает так, что ушей не найти в недостатках, в комплексах, в обидах на самого себя. Самый сильный критик самого себя — это Скорпион», — заявила Бережная.

Она добавила, что Скорпион может быть диктатором, манипулятором, но нападает он ради самозащиты. Главное, чтобы никто не догадался, каким ничтожеством он себя считает.

Фото: [ freepik.com ]

Слабые попрошайки Рыбы

Рыбы, по словам собеседницы издания, самый слабый и зависимый знак зодиака.

«Рыбы — это астральная помойка. Звучит грубо, но такая особенность есть у этого знака. Он содержит в себе по чуть-чуть от каждого. Удача Рыбы будет зависеть от того, что перевесит — негативные или положительные качества», — заявила астролог.

Утопая в собственных обидах, жалости к себе, они категорически не хотят выходить из мира иллюзий, потому что реальный мир по-настоящему ужасен.

«Рыбы очень истеричные, плаксивые, жалостливые к себе. Живут в собственных иллюзиях, рассеянные, мечтательные, скрытные. Они очень слабы, и выкарабкаться самостоятельно им не под силу из-за ощущения собственной никчемности и ненужности», — отметила Бережная.

Поэтому алкоголики, наркоманы и попрошайки — это люди, в большинстве рожденные под знаком Рыб, заключила астролог.

Ранее астролог назвала самые противные знаки зодиака.