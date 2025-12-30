Астролог рассказала, в каких цветах встречать Новый, 2026 год

С приближением праздников многие задумываются о том, как создать образ, который не только будет красивым, но и принесет удачу в наступающем году. Астролог Мария Орлова в комментарии 76.ru дала рекомендации по выбору новогоднего наряда для встречи 2026 года.

Если вы стремитесь к активным переменам в жизни, специалист советует добавить в образ яркий алый акцент — это может быть деталь одежды или аксессуар.

Для тех, кто надеется на финансовый рывок и увеличение доходов, ключевыми элементами станут золотые детали в одежде и украшениях.

Чтобы привлечь в новом году устойчивость и стабильность, стоит выбирать зеленые элементы и отдавать предпочтение благородным фактурным тканям, таким как бархат, шелк или парча.

Эту же цветовую палитру астролог рекомендует использовать и для украшения дома, чтобы создать гармоничную атмосферу, заряженную на удачу.

