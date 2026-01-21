«Февраль перевернет жизнь одного знака»: астролог рассказала, кого ждут судьбоносные события

Астролог Анжела Перл составила прогноз на февраль, выделив знак зодиака, для которого этот месяц может стать особенно важным. По ее мнению, значительные перемены ожидают тех, кто родился под знаком Близнецов.

Уже с 21 января положение Солнца и Меркурия создаст благоприятную атмосферу для решения вопросов, связанных с документами, учебой и общением с иностранцами. В это время может произойти переезд или судебный процесс. 24 января энергичный Марс добавит решимости для активных действий и возможных поездок.

Важным моментом станет переход Нептуна 27 января, который внесет ясность в профессиональную сферу. Это может привести к увольнению, получению неожиданного бонуса, смене профессии или даже решению о выходе на пенсию. Также вероятны серьезные изменения в личной жизни, например, завершение давних отношений или открытие семейной тайны.

Начало февраля отметится полнолунием 1 числа, которое принесет важные новости, новые знакомства и необходимость решения вопросов с родственниками. Это удачное время для приобретения новых навыков.

С 15 февраля Сатурн на два года войдет в важный сектор гороскопа, помогая навести порядок в круге общения: некоторые старые дружеские связи могут завершиться, уступая место новым.

Особого внимания заслуживает 20 февраля, когда произойдет редкое соединение Сатурна и Нептуна, случающееся раз в 36 лет. Это событие может открыть уникальные возможности, последствия которых будут ощущаться долгие годы.

17 февраля солнечное затмение активирует темы, связанные с зарубежными странами. Возможны события, касающиеся недвижимости за границей, важных документов или даже брака с иностранцем.

При этом до 3 марта будет действовать так называемый коридор затмений, астрологи не рекомендуют в это время делать резкие шаги, планировать медицинские операции или подписывать серьезные договоры.

Отдельно стоит учесть период с 26 февраля по 20 марта, когда Меркурий будет двигаться в обратном направлении. Это замедлит карьерные дела, повысит риск ошибок в документах и заставит пересмотреть текущие цели. Важные сделки и решения в это время лучше отложить.

