Астрологи составили рейтинг самых пьющих знаков зодиака

Астрологи составили рейтинг знаков зодиака, оценив их склонность к употреблению алкоголя и дали рекомендации, кому стоит быть особенно осторожным.

Как пишет портал PROGorod, отношение к спиртному во многом определяется чертами характера, присущими каждому знаку.

Наименьшие проблемы с контролем, согласно рейтингу, ожидают Козерогов, которые видят в алкоголе врага продуктивности, и Дев, осознающих непредсказуемость своего поведения в пьяном виде. Раки избегают сильного опьянения из-за тяжело переносимого похмелья, а Водолеи ценят компанию больше, чем сам напиток.

Весы могут уйти в алкоголь при внутреннем дисбалансе, а Львы и Тельцы часто подходят к вопросу как эстеты, выбирая дорогие напитки и красивую обстановку. Стрельцы пьют в основном ради веселья в компании и редко уходят в длительные запои.

В группу риска астрологи включают Овнов, которые почти не знают меры и склонны к агрессии в нетрезвом состоянии.

Близнецы непредсказуемы, и их пьяное поведение может мало отличаться от обычного, что затрудняет контроль. Рыбы уходят в алкоголь из-за повышенной эмоциональности и часто нуждаются в длительной реабилитации.

Наиболее сложная ситуация, по мнению астрологов, у Скорпионов — они склонны пить в одиночестве, скрывая проблемы от окружающих, но при этом часто находят в себе силы кардинально изменить образ жизни.

