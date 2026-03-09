Астрономы назвали март лучшим весенним месяцем для наблюдений за космосом

Март считается наиболее удачным весенним периодом для наблюдений за космосом в центральных и северных регионах России. В это время ночи остаются достаточно темными, а ясная погода чаще позволяет астрономам-любителям рассматривать объекты далекого космоса через телескопы и бинокли. Об этом сообщила РИА Новости представитель Ярославского культурно‑просветительского центра имени В. В. Терешковой Олеся Роменская.

По ее словам, мартовские вечера нередко бывают ясными, что создает благоприятные условия для наблюдений. При этом небо еще не становится таким светлым, как летом, когда короткие ночи и продолжительные сумерки значительно ухудшают видимость космических объектов.

В этот период наблюдатели могут увидеть ряд известных объектов глубокого космоса. Среди них — звездное скопление Ясли (M44) в созвездии Рак, двойное скопление в Персей, а также скопление M35 в созвездии Близнецы.

К апрелю ситуация начинает меняться: ночи становятся заметно короче, а затем на севере и в средней полосе появляются длительные сумерки. Для наблюдений галактик, туманностей и удаленных звездных скоплений такие условия считаются неблагоприятными.

В результате, как отметила Роменская, список доступных для наблюдений объектов заметно сокращается. Чаще всего остаются только наиболее яркие небесные тела — Луна, планеты и некоторые двойные звезды.

Эксперт уточнила, что подобные ограничения характерны прежде всего для средних и северных широт. В южных регионах ночное небо остается темнее, поэтому условия для астрономических наблюдений там сохраняются дольше.

До этого сообщалось, что юрист предупредил о штрафах за ночные сигналы автомобилей во дворах.