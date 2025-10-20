Астрономы развенчали миф о комете Lemmon: яркое шоу на небе не состоится

Ученые Института космических исследований РАН опровергли распространившиеся в СМИ сообщения о том, что комету C/2025 A6 (Lemmon) можно будет наблюдать невооруженным глазом. Небесное тело оказалось значительно тусклее, чем ожидалось. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидаемое астрономическое шоу может не состояться. Вопреки громким заголовкам комета C/2025 A6 (Lemmon) не будет видна с Земли без специального оборудования. Специалисты ИКИ РАН предупредили, что информация о ее яркости является сильно преувеличенной.

По словам ученых, красивые фотографии в интернете, сделанные с длительной выдержкой, вводят публику в заблуждение. В реальности человек, вышедший на улицу в надежде увидеть яркий хвостатый объект, разочаруется. Комета значительно уступает по яркости таким известным «гостьям», как кометы NEOWISE или Хякутакэ.

Эксперты поясняют, что блеск кометы Lemmon слишком слаб для невооруженного глаза. Наблюдать за ней смогут только астрономы-любители с помощью телескопов или мощных биноклей вдали от городской засветки.

