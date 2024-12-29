Астрономы сообщили о мощнейшей вспышке на Солнце

Утром 29 декабря на Солнце была отмечена вспышка самого высокого класса. Об этом сообщил Сергей Богачев, глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Его слова привело РИА Новости.

Эксперт отметил, что вспышка началась в 10:08 по московскому времени, а через 10 минут был зафиксирован самый пик излучения.

«Вспышка высшего балла X зарегистрирована на Солнце сегодня утром. Взрывная фаза события продолжалась около получаса», — указал он.

недели назад. Эта вспышка подействует на Землю. По мнению ученых, она станет источником умеренной геомагнитной бури, которая доберется до планеты в ночь с 31 декабря на 1 января. В данный момент идет более точный подсчет вероятностей последствий вспышки.

Ранее терапевт Кондрахин перечислил категории людей, которые подвержены влиянию магнитных бурь на организм. Среди них те, кто имеет различные хронические заболевания, в частности гипертоники и люди с болезнями легких. Все они начинают испытывать головные боли, повышение давления, усталость.