Астрономы сообщили о неудачном времени для наблюдения за Драконидами

Пик метеорного потока Дракониды, ожидаемый в ночь на 9 октября, будет сложно наблюдать из-за яркой Луны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Астрономы пояснили, что полная Луна создаст значительную засветку неба, что существенно ухудшит видимость метеоров. Дракониды характеризуются медленными красноватыми вспышками и в пиковый период обычно демонстрируют до 15 метеоров в час.

Источником этого ежегодного метеорного потока является комета 21Р/Джакобини-Циннера. Частицы, оставленные ею, сгорают в атмосфере Земли, создавая явление «падающих звезд».

Специалисты напомнили, что в конце месяца, 20–21 октября, можно будет наблюдать следующий метеорный поток — Ориониды, условия для наблюдения за которым ожидаются более благоприятными.

