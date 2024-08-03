Астропсихолог рассказала, что необходимо успеть до ретроградного Меркурия

Период ретроградного Меркурия на многих наводит ужас. Считается, что за эти две недели, когда Земля движется в обратном направлении, все валится из рук, а отношения с окружающими накаляются до предела. В этот раз выпал на период с пятого по 19 августа. О том, что необходимо успеть до его начала и как Меркурий повлияет на ход дел, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астропсихолог Александра Метальникова .

Именно период ретроградности Меркурия, отметила эксперт, можно назвать лучшим временем для завершения всех дел, которые давно пора завершить.

«Меркурий ретрограден два раза в год. Это как промежуточный итог полугода. Все, что мы делали за это время, может к нам вернуться в той или иной мере, или аукнуться. Лучше всего успеть «сохраниться». Переберите важные документы, сохраните важные файлы в нескольких экземплярах и в нескольких разных местах», — заявила астропсихолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Начинать что-то новое лучше до пятого августа или после 19 августа, продолжила она. Но если это необходимо в период ретроградности — ничего страшного.

«Если начинать что-то большое, главное несколько раз все перепроверить, потому что может рассеиваться внимание, могут быть опечатки, ошибки. Меркурий отмечает за информацию, слова, общение, торговлю и взаимодействия в широком смысле», — пояснила Метальникова.

Главное, по ее словам, понимать, что начало чего-то нового в период ретроградности планеты может потребовать больше времени, могут появиться какие-то неучтенные обстоятельства.

«Есть вероятность, что какие-то договоры придется перезаключить, а документы переподписать. Но самое главное — это настрой. С каким настроем мы заходим в этот период, так он и пройдет. И все же наиболее полезным в ретроградный Меркурий будет подведение итогов. Именно сейчас самое время научиться это делать», — заключила астропсихолог.

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