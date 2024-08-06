Астропсихолог рассказала, как растущая Луна влияет на состояние здоровья

До 18 августа Луна будет находиться в растущей фазе. О том, как именно спутник Земли повлияет на самочувствие жителей планеты, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астропсихолог Александра Метальникова .

По словам эксперта, каждый садовод знаком с лунным календарем, и зачастую действует согласно его изменениям. Так и в других сферах жизни Луна влияет на рост или упадок.

«Растущая Луна все увеличивает, убывающая — уменьшает. Соответственно, то же самое происходит в организме. Если есть какие-то процессы, связанные с разбуханием, увеличением, набором влаги в тело, они, естественно, обостряются на растущую Луну», — пояснила астропсихолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По ее словам, до 18 августа могут усиливаться головные боли, а ближе к полнолунию наблюдаться бессонница, но у каждого человека симптомы индивидуальны.

«Принято считать, что отрезать лучше на убывающую луну, а пришивать лучше на растущую. Это самые общие вещи. Но касаемо здоровья, каждый может сам предсказать, как на него повлияет растущая Луна. Если есть отеки — скорее всего, они увеличатся. Если наоборот, то лучше напитывать дополнительно себя водой и жиром, чтобы сухость из организма ушла», — добавила Метальникова.

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