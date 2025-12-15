Атака БПЛА на Подмосковье: где и сколько дронов уничтожили 15 декабря

Над территорией городского округа Истра 15 декабря средствами противовоздушной обороны была отражена атака семи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева. По ее данным, работа систем ПВО на момент информирования общественности продолжалась.

Витушева напомнила жителям о запрете любых полетов беспилотников на территории Московской области. Одновременно она распространила рекомендации для населения на случай возникновения угрозы с воздуха. При нахождении в здании гражданам советуют спуститься на нижние этажи. В квартире следует уйти в помещение без окон, например, в ванную комнату, и расположиться на полу, избегая приближения к окнам. На улице необходимо укрыться в ближайшем капитальном строении, подземном переходе или паркинге.

Глава округа особо подчеркнула, что при обнаружении упавшего беспилотника или его обломков запрещено их трогать. Рядом с подобными объектами нельзя пользоваться мобильными телефонами, рациями и GPS-устройствами. Категорически запрещены попытки сбить аппарат подручными средствами.

При визуальном обнаружении в небе подозрительных объектов, похожих на летательные аппараты, или при фиксации факта запуска БПЛА с земли Витушева призвала немедленно звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112. В сообщении диспетчеру следует указать место, время и приблизительный размер объекта. Если есть возможность, рекомендуется зафиксировать на фото или видео момент запуска дрона и людей, его осуществивших.

Ранее Минобороны сообщило о 41 сбитом беспилотнике в ночь на 13 декабря. Больше всего БПЛА, 28 единиц, было перехвачено над Саратовской областью.