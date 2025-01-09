Атака ВСУ на Энгельс спровоцировала остановку работы мусоросортировочного комплекса

Деятельность мусоросортировочного предприятия была временно остановлена после того, как в Энгельсе, городе Саратовской области, был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного 8 января на сайте саратовского филиала АО «Ситиматик».

Напомним, в минувшую среду, 8 января, на территории промышленного предприятия в городе Энгельс произошел пожар. Причиной возгорания стало падение обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин. На месте происшествия властями был организован оперативный штаб.

«Приостанавливается работа Энгельсского мусоросортировочного комплекса, а также прием мусоровозов», — говорится в сообщении компании, которое было размещено на странице «Ситиматик» во «ВКонтакте».

В сообщении также говорится, что в связи с объявлением в городе режима чрезвычайной ситуации временно ограничен доступ людей и транспортных средств в зону происшествия.

О возобновлении работы компания сообщит дополнительно.

АО «Ситиматик» — региональный оператор, который занимается организацией вывоза, переработки и экологически безопасного захоронения бытовых и иных отходов.

Ранее сообщалось, что в Энгельсе двое пожарных погибли во время ликвидации последствий налета украинских беспилотников.