Атака ВСУ в Белгородской области привела к разрушениям и пострадавшим

Приграничные районы Белгородской области вновь подверглись атакам со стороны ВСУ. В результате одного из инцидентов в поселке Дубовое серьезно пострадала несовершеннолетняя жительница региона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в официальном телеграм-канале.

По оперативной информации губернатора Вячеслава Гладкова, 14-летняя девочка была госпитализирована с диагнозом «сотрясение головного мозга». Травму подросток получила во время детонации беспилотника. В настоящее время ее состояние медики оценивают как стабильное, проводится необходимое лечение.

Еще один инцидент зафиксирован в городе Грайворон. Здесь осколочное ранение головы получил взрослый мужчина. После оказания первой медицинской помощи пострадавший был отпущен для амбулаторного продолжения лечения.

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в селе Репяховка Краснояружского района, где один частный дом полностью уничтожен пожаром, а два других получили значительные повреждения фасадов, кровель и остекления. В селе Колотиловке в результате атаки беспилотника произошло возгорание жилого дома.

Масштабные повреждения отмечены в Белгороде: пострадали четыре многоквартирных и пять частных домов, два административных здания и социальный объект. Осколками повреждены восемь автомобилей. В поселке Октябрьском атака беспилотника повредила административное здание, три транспортных средства и остекление в двух квартирах многоквартирного дома.

Сельская инфраструктура также пострадала: в хуторе Леоновка повреждено складское помещение фермерского хозяйства, в селе Стригуны нарушено ограждение предприятия. В селе Новостроевка-Первая FPV-дрон пробил кровлю частного дома.

Ранее сообщалось, что украинские военные ударили по зданию правительства российского региона.