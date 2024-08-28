Кировская область впервые подверглась атаке украинских дронов

Целью вражеских беспилотников был комбинат «Зенит» в Кировской области. Дроны-камикадзе четыре раза атаковали резервуары с нефтепродуктами и сдетонировали.

Пострадавших от атаки нет, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее депутат Вассерман заявил, что ВСУ атакуют российские нефтебазы из-за их слабости.