Кировская область впервые подверглась атаке украинских дронов
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Украинские боевики впервые атаковали Кировскую область с помощью дронов, попытавшись взорвать комбинат «Зенит», сообщил Telegram-канал Ньюсач/Двач.
Целью вражеских беспилотников был комбинат «Зенит» в Кировской области. Дроны-камикадзе четыре раза атаковали резервуары с нефтепродуктами и сдетонировали.
Пострадавших от атаки нет, на месте работают сотрудники экстренных служб.
Ранее депутат Вассерман заявил, что ВСУ атакуют российские нефтебазы из-за их слабости.