Атаки Украины на Иркутскую область могут повториться

Военный эксперт Александр Перенджиев предположил в беседе с Инфо24, что Украина продолжит атаки на российские регионы, в том числе и Иркутскую область.

Эксперт прогнозирует учащение атак украинских беспилотников на регионы РФ. После удара по пяти аэродромам стратегической авиации, включая объект в Иркутске, стало очевидно, что Украина создала разветвленную сеть для проведения диверсий на территории России.

«Теперь такие удары будут повторяться не только в Иркутской и Мурманской областях, но и в других регионах нашей страны. По сути, у Киева больше нет границ для атак на территории России. Удар может быть нанесен в любой момент и в любой точке нашей страны», — высказался эксперт.

Эксперт считает, что нужно сделать пересмотр системы проверок военных объектов, а также усилить контроль за грузоперевозками и оперативно пресекать каналы поставок дронов.

Ранее стало известно о личности владельца фур, на которых провезли украинские дроны для атак в России.