Пожар на военном объекте возник в Волгоградской области после атаки БПЛА

Ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА на Волгоградскую область, однако из-за их падения начался пожар на военном объекте, сообщил ТАСС.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, атака украинских беспилотников была успешно отражена силами ПВО.

Тем не менее в результате падения одного из подбитых дронов начался пожар на военном объекте. Согласно последним данным, жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь над регионами России было сбито 28 беспилотников.