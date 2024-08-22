Пожар на военном объекте возник в Волгоградской области после атаки БПЛА
Атаку БПЛА отразили в Волгоградской области
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Ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА на Волгоградскую область, однако из-за их падения начался пожар на военном объекте, сообщил ТАСС.
По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, атака украинских беспилотников была успешно отражена силами ПВО.
Тем не менее в результате падения одного из подбитых дронов начался пожар на военном объекте. Согласно последним данным, жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что за минувшую ночь над регионами России было сбито 28 беспилотников.