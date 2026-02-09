«Писала матери о проклятии»: что предшествовало исчезновению женщины на Валааме

Появились новые подробности о поисках жительницы Екатеринбурга, которая пропала на острове Валаам в Карелии. 36-летняя женщина исчезла после службы в монастыре.

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на волне», россиянка находилась на острове около полугода, где исполняла послушание. В день исчезновения, после посещения службы, она направилась в сторону Никольского скита. Позже волонтеры, участвующие в поисках, сообщили, что в этом районе была замечена стая волков.

Как выяснилось, женщина приехала в монастырь после пережитого расставания. Там она искала утешения. До этого россиянка работала в Екатеринбурге мастером по маникюру и иногда ездила в Санкт-Петербург. В день пропажи она оставила все свои вещи и документы в монастырской келье.

Мать пропавшей рассказала, что в последнее время дочь жаловалась на сильную бессонницу и делилась тревожными мыслями. В одном из разговоров она задавалась вопросом, не лежит ли на ней проклятие. Мать посоветовала дочери принимать глицин. Вскоре связь с женщиной прервалась.

О том, что россиянка пропала, ее близким стало известно 2 февраля. По информации источников, в самой обители не сразу обратили внимание на ее отсутствие, поскольку она часто предпочитала проводить время в уединении. Поиски женщины продолжаются.

