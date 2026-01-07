АТОР назвала страны, которые сохранят лидерство у российских туристов в 2026 году

Ключевые зарубежные направления для российских туристов в 2026 году, по прогнозам отрасли, сохранятся без изменений. Об этом в интервью « Известиям » сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По ее оценке, устойчивое «ядро» туристических предпочтений россиян по-прежнему формируют пять стран — Египет, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Турция. Эти направления остаются наиболее востребованными благодаря сочетанию транспортной доступности, уровня сервиса и разнообразия форматов отдыха.

При этом в 2025 году на рынке появились яркие точки роста. Существенный скачок продемонстрировал Вьетнам, где турпоток из России увеличился примерно втрое. Заметно укрепил свои позиции и Египет, показавший, по данным туроператоров, прирост числа туристов в диапазоне от 30 до 50%. Дополнительное внимание со стороны путешественников получила Саудовская Аравия, где объем поездок вырос примерно на 20%.

В числе направлений с потенциалом дальнейшего роста на горизонте 2026 года в АТОР также называют Оман, который может привлечь россиян расширением туристической инфраструктуры и новыми маршрутами.

