АТОР опровергла информацию о массовом наплыве туристов из Европы в Калининград

В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) опровергли сообщения о значительном росте въездного турпотока из Германии и Польши в Калининградскую область, пишет РИА Новости .

По данным АТОР, в настоящее время в регион прибывают преимущественно индивидуальные путешественники, совершающие частные, семейные или деловые поездки. О полноценном организованном туристическом потоке речи не идет.

Эту информацию подтвердил директор туркомпании Михаил Друтман. По его словам, большинство пересекающих границу — это выходцы из России, проживающие в Европе. Они используют калининградский аэропорт как транзитный пункт для перелётов в другие регионы России, чтобы навестить родственников и друзей.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы возросшем спросе на туры в Калининград среди европейских туристов. Сообщалось о значительных пробках на границе и многократном росте бронирований отелей через зарубежные площадки. Причиной такого наплыва туристов назывались более низкие цены и качественный сервис в России по сравнению с европейскими странами.

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