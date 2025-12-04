АТОР прогнозирует резкий скачок цен на авиабилеты после новогодних праздников

С начала 2026 года россиян ждет существенное подорожание перелетов по популярным внутренним направлениям. Как предупредила Ассоциация туроператоров России (АТОР), уже с 1 января авиабилеты в ключевые курортные и деловые города страны могут подорожать на 60–85% по сравнению с уровнем начала декабря 2025 года.

Согласно анализу ассоциации, значительный рост цен затронет десятки маршрутов. На 32 направлениях увеличение составит 50% и более, а на 15 рейсах стоимость и вовсе может вырасти в два раза и выше. При этом лишь на шести маршрутах отмечается снижение цен, а на одном тарифы остались без изменений.

Эксперты АТОР обращают внимание на любопытную деталь: рост тарифов на билеты с включенным багажом оказался менее выраженным по сравнению с более дешевыми, но «облегченными» предложениями без багажа.

Среди маршрутов, где ожидается наиболее резкий ценовой скачок, лидерами стали:

· Казань – Минеральные Воды;

· Москва – Сочи;

· Москва – Екатеринбург;

· Екатеринбург – Калининград;

· Москва – Минеральные Воды;

· Москва – Калининград.

Таким образом, планировать путешествия по России в начале следующего года туроператоры советуют уже сейчас, пока цены остаются на предновогоднем уровне.

