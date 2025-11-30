Обычный туризм выпал из трендов: рекорд по бронированию бьет «сонный туризм»
Туристы все чаще едут в отпуск за качественным сном
Фото: [Фото: istockphoto.com/fizkes]
В России фиксируется рост спроса на специализированные туристические услуги, ориентированные на обеспечение качественного отдыха и сна. Данное направление, получающее название «сонный туризм», предполагает, что основной целью поездки является не осмотр достопримечательностей, а полноценное восстановление сил, передает rznonline.
Согласно информации от участников туристического рынка, количество запросов на подобный формат отдыха значительно увеличилось за последний квартал. Аналитики связывают эту тенденцию с высоким уровнем профессионального выгорания и необходимости в психологической разгрузке среди работающего населения.
Целевой аудиторией нового туристического тренда считаются специалисты, чья деятельность сопряжена с повышенной ответственностью и постоянным стрессом. В их числе работники управленческого звена, медицинские сотрудники и IT-специалисты.
Гостиничный бизнес оперативно реагирует на изменяющийся спрос. В номерной фонд внедряются технологические улучшения, такие как матрасы премиум-класса, полное затемнение окон, усиленная звукоизоляция и интеллектуальные системы климат-контроля.
Эксперты прогнозируют дальнейшее развитие этого сегмента. Потребность в глубоком восстановлении становится для многих туристов более приоритетной, чем традиционные развлечения.
Ранее эксперт Ведерников посоветовал, куда спрятать подушку для мгновенного облегчения.