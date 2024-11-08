Audi вслед за Volkswagen уволит тысячи своих работников в Германии

Audi планирует сократить 4,5 тыс. сотрудников. Из-за финансовых сложностей премиальный бренд Volkswagen рассматривает возможность уменьшения численности персонала на 15% с целью оптимизации расходов, сообщил немецкий портал Manager Magazin.

Компания намерена сохранить штат, избавляясь от работников в «косвенных» отделах, включая разработки. Ожидается, что 4,5 тыс. человек окажутся в поисках новой работы.

В данный момент руководство Audi ведет диалог с представителями сотрудников, стараясь найти наиболее приемлемое решение. Точное количество сокращаемых сотрудников пока не раскрывается.

По итогам третьего квартала 2024 года Audi зафиксировала резкое снижение операционной прибыли: с 1,178 млрд евро в июле-сентябре 2023 года до 106 млн за аналогичный период 2024 года — это снижение составило 91%.

Продажи упали на нескольких рынках, включая Германию и США. Снижение спроса наблюдается и на продукцию брендов, принадлежащих Audi, за исключением Lamborghini. Наиболее значительное падение продаж — у Bentley, достигнувшее 35%.

Ранее стали известны причины закрытия автоконцерном Volkswagen заводов в Германии.