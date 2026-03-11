Aurus Senat после модернизации получит новые оттенки и зеркальный блеск

Линейка представительских автомобилей Aurus Senat готовится ко второму обновлению. Как сообщили в компании Aurus «Российской газете», на заводе в Елабуге уже стартовали работы по сборке прототипов будущей модификации.

Отмечается, что инженеры и технологи отрабатывают новые процессы, совершенствуют технологические операции и регламент в спеццехах завода «Соллерс». Именно там для Aurus сваривают, красят и полируют кузова до зеркального блеска.

Главным внешним изменением станет новая палитра оттенков при окраске кузова. Кроме того, покрытие доведут до идеального зеркального блеска, что подчеркнёт статус автомобиля.

Напомним, первое обновление модели провели в 2024 году. Тогда Aurus Senat получил матричные фары, новый алюминиевый капот, измененные бамперы и решетку радиатора.

Ранее стало известно, что возрожденная компания Volga в год планирует выпускать до 60 тысяч автомобилей.