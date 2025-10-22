Авария на участке водопровода японских времен затронет десятки улиц Южно-Сахалинска

Серьезное повреждение на магистральном водопроводе в центре Южно-Сахалинска требует длительных восстановительных работ. Как сообщили в ресурсоснабжающей организации «РВК-Сахалин», происшествие усугубляется тем, что авария произошла на участке сети, построенном еще в японский период.

Сложность ремонта заключается в исторической особенности коммуникаций. Для полного устранения повреждения необходимо ввести временные, но продолжительные ограничения водоснабжения. Чтобы минимизировать дискомфорт для горожан, специалисты приняли решение работать в ночное время.

Отключение холодной воды запланировано с 22:00 22 октября до 06:00 23 октября. Под ограничения попадает обширный список адресов в центральной части города, включая улицы А. Буюклы, Амурская, Вокзальная, Дзержинского, Ленина, Мира, Невельская, Победы, Поповича, Сахалинская, Чехова и другие. Также без воды останутся район Владимировка (от ул. Железнодорожной до ул. Некрасовой) и зона в районе улиц Горная, Строительная, Родниковая и переулка Свободный.

