Возгорание на электроподстанции вызвало перебои с электричеством и водой в Березниках

Крупный пожар на электроподстанции «Быгель» в Пермском крае привел к масштабным перебоям в инфраструктуре города Березники. В результате инцидента часть жителей осталась без электроснабжения и водоснабжения.

Как сообщил в официальном телеграм-канале глава города Алексей Казаченко, он уже выехал на место происшествия для координации работ по ликвидации последствий. По оперативной информации от краевого Главка МЧС России, возгорание уже ликвидировано. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают общую площадь возгорания, а также точные обстоятельства и причину происшествия, которое повлекло за собой серьезные коммунальные сбои.

