Аварийная посадка вертолета Ми-8 в Брянской области: обесточены районы

Известно, что все произошло на трассе М-3 недалеко от Севского района – по данным канала 112, причиной инцидента стало то, что вертолет Ми-8 задел линию электропередачи.

Богомаз уточняет, что в результате ЧП случился обрыв высоковольтной линии – без света остались сразу четыре района: Суземский, Севский, Комаричский и Брасовский. На данный момент о сроках восстановления электроснабжения не уточняется.

К счастью, в результате ЧП среди мирных граждан никто не пострадал. Также появилась информация и о том, что в двух районах – Брасовском и Комаричском – свет уже восстановили за счет дописточников, а в оставшихся двух электричество появится в самые ближайшие сроки.