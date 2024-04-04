Аварийное здание пожарной части ликвидируют в подмосковной Шатуре

Министерство имущественных отношений Московской области передало в безвозмездное пользование земельный участок площадью 0,2 гектара Дирекции заказчика капитального строительства и ГКУ МО «Мособлпожспас» с целью ликвидации пожарного депо в городском округе Шатура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Здание пожарно-спасательной части площадью порядка 500 квадратных метров располагается в поселке Радовицкий на улице Мира. Возведено оно было 70 лет назад. Согласно проведенной экспертизе, здание является аварийным», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По словам министра, после сноса здания, запланированного на второй квартал 2024 года, в округе решат вопрос по вовлечению данной территории в хозяйственный оборот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.