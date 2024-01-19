Аварийную водонапорную башню снесли в Московской области

В Подмосковье в рамках работы по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства и аварийных зданий демонтировали здание водонапорной башни, расположенное на улице Авиационная в рабочем поселке Монино городского округа Щелково. Об этом сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

В ведомстве уточнили, что объект возвели в 30-е годы прошлого века, через 30 лет он перестал функционировать и оказался заброшен, осенью прошлого года кирпичная кладка строения частично обрушилась.

«Администрацией городского округа Щелково было проведено техническое обследование строения и принято решение о его сносе. Демонтаж провели в конце декабря 2023 года. На сегодняшний день объект полностью ликвидирован, территория расчищена от строительного мусора», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Весной этого года администрация муниципалитета выполнит озеленение участка. Работу по ликвидации объектов незавершенного строительства планируют продолжить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.