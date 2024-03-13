Аварийные складские постройки снесли в Павловском Посаде
Фото: [Пресс-службы Мособлархитектуры]
В Павловском Посаде на улице Буденного в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий снесли бесхозные складские постройки, находившиеся в аварийном состоянии. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Одноэтажные складские постройки общей площадью более 500 квадратных метров продолжительное время не использовались, основные элементы конструкций были частично разрушены. Объекты были признаны аварийными и подлежащими сносу. В октябре 2023 года строения были ликвидированы. В настоящий момент все работы по демонтажу завершены, строительный мусор утилизирован», — сообщил министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В ведомстве уточнили, что решение по дальнейшему использованию освободившейся территории пока не определили. В общей сложности на территории округа выявили 193 объекта незавершенного строительства, более половины из них уже снесли, достроили или привели в соответствие.
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