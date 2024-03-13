Аварийные складские постройки снесли в Павловском Посаде

«Одноэтажные складские постройки общей площадью более 500 квадратных метров продолжительное время не использовались, основные элементы конструкций были частично разрушены. Объекты были признаны аварийными и подлежащими сносу. В октябре 2023 года строения были ликвидированы. В настоящий момент все работы по демонтажу завершены, строительный мусор утилизирован», — сообщил министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.